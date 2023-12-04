Доходы компаний из первой десятки сократились за год полномасштабной войны, также изменилась структура топ-10.

Вслед за новостью о возможном увеличении налоговых проверок для бизнеса стало известно, что в 2022 году топ-10 компаний перерабатывающей промышленности Украины получили 240,46 млрд грн дохода. Это в 1,4 раза, или на 115 млрд грн меньше по сравнению с показателем за 2021-й (355,55 млрд грн).

Одновременно за первый год полномасштабной войны изменился и состав топ-10. в перечень попали компании Алексея Порошенко, Рината Ахметова, Виктора Пинчука, а также Игоря Коломойского, свидетельствуют данные "Опендатабот".

В список лидеров вошли сразу три компании группы СКМ Ахметова. Так, "Запорожсталь" заняла первое место, даже сократив доход почти вдвое, до 46,92 млрд грн. Также в рейтинге находятся "Камет-Сталь" и "Запорожкокс" Ахметова – на третьем и седьмом местах соответственно.

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Предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" осталось на втором месте с 43,82 млрд грн дохода. В рейтинг также вошли две компании Пинчука: "Интерпайп Нико Тьюб" с 16,49 млрд грн дохода и "Днепросталь" с 10,85 млрд грн.

Бизнес группы "Приват" Коломойского также попал в топ-10. Речь идет о "Никопольском заводе ферросплавов", который с заработками в 11,39 млрд грн опустился на три пункта.

Компании пищевой промышленности увеличили свое состояние, в частности, "Катеринопольский элеватор" из группы МХП Юрия Косюка и "Рошен" (группа "Укрпроминвест") Порошенко-младшего. В рейтинг также попала компания "Дельта Вилмар Украина".

Напомним, мировые производители оружия не успевают за спросом. Несмотря на рост объемов заказов оружия на фоне войны в Украине, суммарная выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших в мире компаний оборонной отрасли в 2022 году составила 597 миллиардов долларов, что на 3,5% меньше по сравнению с 2021 годом.

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