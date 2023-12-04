Суммарная выручка крупнейших производителей вооружений в 2022 году снизилась на 3,5% по сравнению с 2021 годом.

Несмотря на рост объемов заказов оружия на фоне войны в Украине, суммарная выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших в мире компаний оборонной отрасли в 2022 году составила 597 миллиардов долларов, что на 3,5% меньше в сравнении с 2021 годом. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В чем причина снижения доходов

Отмечается, что полномасштабное вторжение России в Украину и геополитическая напряженность во всем мире способствовали резкому увеличению спроса на вооружение и военную технику в 2022 году.

Однако, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за дефицита рабочей силы, растущих затрат и сбоев в цепочках поставок, которые усугубились войной в Украине. Кроме того, страны разместили новые заказы в конце года, так что рост спроса пока не отразился на доходах этих компаний.

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В то же время еще невыполненные заказы и резкое увеличение числа новых контрактов говорят о том, что в ближайшие несколько лет мировые доходы от продажи оружия могут значительно вырасти, уверены в SIPRI.

"Многие оружейные компании столкнулись с трудностями при переходе на производство вооружений для войны высокой интенсивности. Однако были подписаны новые контракты, в частности на поставку боеприпасов, что ожидаемо приведет к росту доходов в 2023 году и в последующие годы", - отмечают в SIPRI.

Данные по доходам оружейных компаний в разных регионах

Аналитики отмечают, что снижение выручки связано прежде всего с американскими компаниями: 42 представителя США в рейтинге заработали в 2022-м на 7,9 процента меньше, чем годом ранее.

Европейские компании из топ-100 зафиксировали небольшой рост - на 0,9 процента. Производители оружия из Азии и Океании наращивали продажи быстрее - на 3,1% - и второй год подряд опережают конкурентов из Европы по суммарной годовой выручке, 134 млрд долларов у азиатских фирм против 121 млрд у европейских.

"Компании из Китая, Индии, Японии и Тайваня выиграли от постоянных государственных инвестиций в модернизацию вооруженных сил", - констатирует Сяо Лян, исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

В то же время, как отмечают в SIPRI, компании, специализирующиеся на менее технологически сложной продукции, смогли быстрее увеличить объемы производства в ответ на резкий рост спроса. Примером является турецкая компания Baykar, производитель беспилотника Bayraktar TB-2, почти удвоившая доходы от продажи оружия и впервые вошедшая в топ-100.

Данные по оборонным компаниям России

Только две российские компании попали в топ-100 SIPRI за 2022 год - "Ростех" и "Объединенная судостроительная корпорация". Исследователи объясняют это непрозрачностью российской оборонной промышленности и отсутствием доступных данных. Совокупная выручка от продажи оружия двух вышеназванных фирм снизилась в 2022 году на 12 процентов. Это явно идет вразрез с заявлениями российских властей о наращивании производства вооружений, признают аналитики. Отчасти такое противоречие в SIPRI объясняют высокими темпами инфляции и снижением экспорта российских вооружений. Эксперты указывают также, что компании могли сообщать о работах по восстановлению оружия советских времен как о новом производстве. Такие работы не принесли бы столько дохода, как реальное новое производство.

В то же время из-за непрозрачности отчетности в докладе SIPRI не учтены компании вроде "Алмаз-Антея" или корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которые "производят категории техники, пользующиеся повышенным спросом в связи с войной, такие как системы противовоздушной обороны и ракеты", пишут авторы доклада.

Поставки оружия Украине - что известно

У союзников из Европы начались проблемы с поставкой боеприпасов, а США демонстрирует политическую усталость от войны. В частности, поставки снарядов в Украину с начала войны в Израиле сократились на треть. Также известно, что до марта ЕС может не успеть предоставить Украине обещанный миллион снарядов.

Ранее СМИ писали, что нехватка военной помощи может заставить Украину согласиться на мирные переговоры с позиции слабости.

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