Расследование проводилось по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн грн.

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-главы правления банка «Аркада» и 8 других лиц по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемый, занимая должность председателя правления банка «Аркада», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк «Аркада».

Так, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, не связанных с банком «Аркада» и подконтрольных непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.

По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества по активам банка выведено еще 22 млн грн.

Своими умышленными противоправными действиями участники организованной группы при содействии пособников нанесли материальный ущерб банку «Аркада» на общую сумму 72 млн грн.

«Сейчас экс-главе правления и 4 служащим АО АКБ «Аркада» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной группы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, и 4 пособникам-руководителям подконтрольных обществ по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В августе 2020 года правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2020 года начал процедуру вывода банка «Аркада» с рынка.

Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах», которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.

3 сентября 2020 года президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в Киеве.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 7 октября 2020 года выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 миллионов гривень.

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Автор: Екатерина Жирий