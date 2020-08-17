Продажу киевской гостиницы "Днипро" хотят отменить через суд

На данный момент суд решает вопрос наличия правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска и открытия производства по административному делу.

В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества, которым утверждены результаты аукциона по приватизации столичного отеля "Днипро", о чем сообщает пресс-служба суда.

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"Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта. По его мнению, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене", - сказано в сообщении.

Реакция суда на иск

На данный момент суд решает вопрос наличия правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска и открытия производства по административному делу.

Что этому предшествовало

15 июля Фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель "Днипро" в центре Киева за 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222,22 гривни, тогда как стартовая цена объекта составляла 81 миллион гривень.

Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью "Смартленд", конечным бенефициарным собственником которого указан киевлянин Алексей Игунин. Компания зарегистрирована в Броварах в 2013 году. Основной вид деятельности - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Немногим позже сооснователь киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский заявил, что он вместе с партнерами является настоящими победителями приватизационного аукциона столичного отеля "Днипро", из которого планируется сделать большой кибеспортивный проект.

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