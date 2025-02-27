Соглашение, сначала привезенное министром финансов США, было механизмом возврата грантов, предоставленных администрацией Байдена.

Новый вариант соглашения об использовании украинских полезных ископаемых между Украиной и США больше отвечает интересам нашего государства. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, говорится в статье УНИАН.

"Это соглашение в корне отличается от тех инсайдов, которые были в первом варианте, который привез министр финансов США. В этом соглашении нет ни одной цифры - ни 350, ни 500, ни 100 миллиардов долларов. И это не может не радовать просто потому, что любая цифровая ситуация вызывает много замечаний, и если бы там были цифры, никто бы это соглашение не подписывал", - говорит он.

Экономист подчеркнул, что соглашение, сначала привезенное министром финансов США Бессентом, было именно механизмом возврата грантов, предоставленных администрацией Байдена.

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"То есть логика заключалась в том, что от нас требовали вернуть деньги, которые нам предоставили в виде грантов. Как по мне, это абсолютно недопустимо, и мы уже увидели несколько хороших вещей в новом документе", - рассказывает эксперт.

Среди них Пендзин отмечает пункт о том, что украинская часть наполнения Фонда не будет включать то, что является на сегодня источниками наполнения государственного бюджета.

"То есть все рентные платежи добывающих компаний - "Укргаздобычи", "Нафтогаза", "Укрнафты" - все это будет дальше направляться в госбюджет. Наполнителем украинской части Фонда будут новые полезные ископаемые, которые будут разрабатываться. Это однозначный плюс", - подчеркивает эксперт.

По его словам, в нынешнем варианте соглашения речь идет не о том, что хотел Трамп - вернуть предоставленное украинцам, и новый подход гораздо больше отвечает интересам Украины.

"В принципе, я думаю, что ничего плохого не будет. Мне больше кажется, что это больше нужно Трампу, а не нам. Ему нужно показать собственному избирателю, что он хоть чего-то достиг", - отметил Пендзин.

Что касается потенциальных гарантий безопасности, экономист вспоминает подписание соглашения о гарантиях безопасности президентом Зеленским и президентом США Байденом в июне 2024 года, о чем сейчас почему-то не упоминается.

"Меньше года прошло, кто-то о нем сейчас вспоминает? Я это к тому, что подписать можно все, что угодно, но часто значение какого-то соглашения стоит дешевле стоимости бумаги, на которой оно подписано. Поэтому, когда я слышу о гарантиях безопасности, я считаю, что лучшие гарантии безопасности - это Вооруженные Силы Украины. Будут там гарантии безопасности или нет - мало подписать, надо иметь желание и политическую волю их выполнять", - считает Олег Пендзин.

Ресурсное соглашение между Украиной и США - последние новости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Издание The Economist сообщило, что украинский лидер не планирует подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по полезным ископаемым, не будет иметь широкие гарантии безопасности для Украины.

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