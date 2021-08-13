Бронированные машины "Козак-5" адаптированы под местный климат.

Украинская частная компания отправила в Саудовскую Аравию партию из нескольких десятков бронированных автомобилей "Козак-5".

Об этом сообщил глава совета директоров НПО "Практика" Олег Высоцкий, пишет Defense Express.

По его словам, компания в этом году реализовала два экспортных контракта с Саудовской Аравией. Высоцкий отметил, что эта страна является одним из мировых лидеров по объемам покупки вооружения и военной техники и привлекательным партнером для украинских предприятий-производителей оружия.

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Бронированные машины "Козак-5" адаптированы под местный климат. Они предназначены для выполнения тактических задач малого риска, или для использования полицейскими подразделениями и силами специальных операций.

Как сообщает Милитарный, бронеавтомобили построены на шасси Ford F-550 4х4, имеют усиленную переднюю осью, тормоза и другие элементы подвески. Установлены колеса 335/80 R20.

"Козак-5" оснащен дизельным двигателем POWER STROKE объемом 6,7 л, мощностью 440 л. с. Также установлена автоматическая коробкам передач Ford TorqShift. Броня соответствует стандарту ДСТУ ПЗСА-5. Авто может перевозить до 8 человек.

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Автор: Александр Топчий