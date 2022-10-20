Philip Morris будет самостоятельно продавать IQOS в США

Компания Philip Morris International Inc. (PMI) выкупила у Altria Group права на самостоятельную продажу IQOS в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщают в пресс-службе PMI.

По заключенному соглашению, Philip MorrisInternational Inc. получит полные коммерческие права на IQOS в США с 30 апреля 2024 года.

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"Эта сделка предоставляет PMI полные права на коммерциализацию IQOS в США не позднее чем через 18 месяцев и обеспечивает четкую стратегию для реализации полного потенциала продукта на крупнейшем в мире рынке, свободном от табачного дыма", - сообщил СЕО PMI Яцек Ольчак.

Он также отметил, что компания готова инвестировать в развитие IQOS в США.

В рамках соглашения PMI платит Altria Group 2,7 млрд. долларов - в т. ч. 1 млрд уже оплачено в начале сделки, остальное будет оплачено не позднее июля 2023 года.

В Philip Morris International прогнозируют, что к 2030 г. IQOS сможет занять около 10% на табачном рынке США. А потенциал доходов отрасли в США оценивается в 20 млрд долл.

"Мы с нетерпением ждем возможности повторить в США наш международный успех в переводе взрослых курильщиков, которые в противном случае продолжали бы курить традиционные сигареты, на лучшие альтернативы" - заявил Яцек Ольчак.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2022 г. В США продолжали курить около 31 млн. взрослых курильщиков.

IQOS – единственный бездымный никотиновый продукт для вдыхания, который получил разрешение от Департамента безопасности пищевых и лекарственных средств США. Департамент признал IQOS товаром, который может существенно снизить уровень курения сигарет в США.