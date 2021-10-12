По словам эксперта, в Украине неизбежно взлетят тарифы на газ для бизнеса, что приведет к росту цен на услуги.

Из-за стремительного роста цен на газ в Украине неизбежно взлетят цены практически на все виды услуг.

Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, сообщает Telegraf.

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По словамПопенко, роста тарифов для бизнеса не избежать, поскольку цены на газ для него, в отличие от цен для населения, государство компенсировать не будет.

"Стоит ждать подорожания почти всех видов услуг, потому что подорожает либо газ для котельных в торговых центрах, либо стоимость тепла для торговых центров. А вслед за ним потянутся вверх цены на услуги всех видов — спортзалы, бассейны, торговые центры, аренда помещений под бизнес", — отметил эксперт.

Также Попенко отметил, что вероятен рост цен в строительной отрасли. Например, при производстве цемента или кирпича для их просушки активно используется природный газ, а значит может вырасти в цене и само строительство.

Цены на газ и реакция ЕС:

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.

6 октября 2021 года цена газа в Европе взлетела почти до 2 тысяч долларов.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

Автор: Елена Коваленко