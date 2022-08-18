"Интергал-Буд" начал выдачу ключей покупателям квартир в ЖК "Причал 8".

Несмотря на войну столичный рынок первичной недвижимости понемногу восстанавливается. С весны возобновились строительные работы, а уже в конце лета - инвесторы начали получать ключи от готовых квартир. Так, недавно один из крупнейших застройщиков страны, "Интергал-Буд", начал выдачу ключей покупателям квартир в ЖК "Причал 8".

Активное строительство продолжается в семи жилых комплексах компании, расположенных в Киеве и ближайшем пригороде. Это объекты примерно на 300 тыс. кв.м жилой площади. Часть из них "Интергал-Буд" планирует завершить уже к концу этого года.

Жилой комплекс "Причал 8" - это проект комфорт-класса, расположенный в Дарницком районе столицы. Изюминкой ЖК является озеро поблизости. Усилиями компании "Интергал-Буд" на берегу озера была обустроена пляжная зона отдыха с шезлонгами и беседками, чтобы жители комплекса могли наслаждаться всеми преимуществами проживания у водоема.