Отмечается, что лицензию на разработку Зашуланского месторождения выдали еще в 2014 году.

Российско-китайский проект по освоению Зашуланского угольного месторождения остался без финансирования. Пекин ограничил трансграничных платежей с Москвой.

Издание The Moscow times пишет, что развитием проекта занимается компания "Разрезуголь" - совместное предприятие "Эн+" и китайской China Energy Investment Corporation.

По словам гендиректора холдинга "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова, проблемы возникли из-за санкций против России, и китайские партнеры опасаются, что вопрос не будет решен быстро. При этом он считает "преодолимой" сложившуюся ситуацию и надеется на продолжение развития проекта.

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Зашуланское месторождение – что известно

"Разрезуголь" получил лицензию на Зашуланское месторождение в 2014 году. Китайские партнеры в лице China Energy называли проект, промышленные запасы которого оценивались в 742 млн т, "важным шагом в реализации "дорожной карты" китайско-российского сотрудничества в угольной сфере".

Правда, падение цен на энергетический уголь снизило интерес китайских компаний к подобному сотрудничеству. В результате освоение Зашуланского месторождения было поставлено на паузу, пока в 2021 году владельцы не возобновили процесс утверждения проектной документации.

В 2023 году стороны договорились к концу 2027-го выйти на добычу 5 млн т энергетического угля марок Д, ДГ и Г в год. В апреле этого года холдинг "Эн+" сообщил, что в проект разработки месторождения планируется направить 50 млрд руб. на строительство угольного разреза, инфраструктуры и дороги, создание железнодорожной станции Гыршелун-Угольная, а также покупки техники и оборудования.

Банки Китая отказываются работать с Россией - последние новости

Компании из РФ начали сталкиваться с растущими задержками и затратами на платежи с торговыми партнерами в Китайской Народной Республике. Проблемы привели к тому, что в подвешенном состоянии остались транзакции на десятки миллиардов юаней. Это произошло после усиления китайскими банками проверок на соответствие требованиям на фоне новых угроз Запада.

30 августа стало известно, что экспортеры Китая остановили поставки продукции в Россию без предварительной оплаты.

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