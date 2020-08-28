Согласно условиям давальческого контракта, плата за переработку тонны аммиака и карбамида на ОПЗ будет повышена до $41 и $60 соответственно.

Одесский припортовый завод продлил контракт на поставки давальческого сырья с действующей компанией-давальцем еще на 4 месяца, до конца 2020 года. Таким образом нивелирован риск остановки производственного процесса на ОПЗ с 1 сентября, который возник из-за заблокированного конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

“Определение нового поставщика давальческого сырья должно было состояться еще в июле, но это оказалось невозможным в связи с блокированием соответствующего конкурса, проведенного АО "ОПЗ", одним из участников. Согласно действующих правовых норм, решение о продлении контракта с нынешним давальцем было единственным, на которое Правление имело право, учитывая имеющийся судебный запрет, и безальтернативным с точки зрения обеспечения стабильной работы завода. Утвержденный Наблюдательным советом АО "ОПЗ" порядок отбора компании-давальца предусматривает, что завод не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры конкурса. Отметим, что достижение целей, которые ныне стоят перед АО “ОПЗ” в виде улучшения финансовых и социальных показателей, модернизации предприятия и подготовки его к прозрачной приватизации лежит в плоскости обеспечения бесперебойного производственного процесса, что является безусловным приоритетом для руководства завода. Принимая решение о пролонгации договора с действующим поставщиком сырья, АТ “ОПЗ” опирался на три ключевых аспекта - интересы предприятия и государства, юридические ограничения работы завода и социальные обязательства перед трудовым коллективом”, - говорится в пресс-релизе ОПЗ.

Согласно условиям давальческого контракта, плата за переработку тонны аммиака и карбамида на ОПЗ будет повышена до $41 и $60 соответственно.

И.о. директора ОПЗ Николай Синица назвал принятое решение о продлении контракта “единственно допустимым”.

“Одесский припортовых завод, вспоминая тот крайне трудоемкий и дорогостоящий процесс восстановления производственного процесса летом 2019, попросту не имеет права быть остановленным. В нынешней ситуации мы приняли единственно допустимое для обеспечения продолжения работы завода решение о пролонгации контракта с действующим давальцем”, - заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица.

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Автор: УНИАН