25 сентября авторизованный реселлер Apple в Украине магазин техники Цитрус открывает новые Apple Zone на территории своих торговых залов.

Apple Zone – это уменьшенная версия Apple Shop, отдельное пространство, которое полностью воспроизводит официальный магазин Apple - консультанты, модельный ряд, раскладка товаров, мебель и, самое главное, эксклюзивные предложения!

Первые в Украине Apple Shop Цитрус представил два года назад в Одессе и Киеве, а с сегодняшнего дня стать ближе к любимому бренду смогут еще в Днепре и Харькове.

Apple Zone уже ожидают своих гостей в Киеве (Ocean Plaza, SkyMall, River Mall), Одессе (Маршала Жукова, 2), Днепре (Яворницкого 58) и Харькове (Караван).

Первые посетители с 25 по 27 сентября смогут приобрести продукцию компании Apple со скидкой. В том числе в продаже уже будут, презентованы на прошлой неделе, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. А на iPad 8 2020 пока можно оформить предзаказ на сайте, или непосредственно в магазине и тоже получить приятную скидку.

По сниженным ценам будут предложены:

iPhone 11 128Gb - 24 999 грн (вместо 25 999 грн)

iPhone Xr 64Gb - 17 999 грн (вместо 19 999 грн)

Apple MacBook Air 13"256Gb 2020 - 29 999 грн (вместо 32 999 грн)

iPad 10.2 32Gb - 9 999 грн (вместо 10 999 грн)

AirPods Pro - 7 019 грн (вместо 7 799 грн) и другие товары.

В Apple Zone работают сертифицированные специалисты компании Цитрус – профессионалы, которые прошли специальное обучение, досконально знают продукты и готовые обучать пользователей. В торговых зонах свободно можно тестировать устройства, оценить новинки, получить консультации у экспертов и прочувствовать философию бренда.

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Автор: УНИАН