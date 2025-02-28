Ранее применять новые требования к расчетным документам хотели с 1 января этого года.

С 1 марта в Украине будут введены новые формы фискальных чеков, на этот раз отсрочки не планируются.

Применять новые требования к расчетным документам хотели с 1 января, но переходный период решили продлить на два месяца. В Минфине говорят, что отсрочили введение новых форм чеков, чтобы бизнес смог лучше подготовиться к новым требованиям. В частности, настроить работу регистраторов расчетных операций.

Напомним, утвержденная форма фискальных чеков содержит новые обязательные поля. Кроме того, перед номером документа обязательно нужно будет прописывать слово "чек", чтобы покупатели лучше понимали, где именно он находится. Отдельно нужно будет печатать дату и время выдачи чека. Также упрощается структура чеков. Например, не будет строк "кассир" и "держатель ЭПС".

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Финансовая сфера

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что введение накопительной пенсионной системы может начаться уже со следующего года.

Специалисты Министерства социальной политики уже направили в Кабинет министров соответствующий проект закона. Когда в правительстве его одобрят, документ передадут на рассмотрение Верховной Рады.

Также недавно в Минсоцполитики рассказали, когда планируют повысить пенсии работающим пенсионерам. Как сообщалось, пенсии увеличат с учетом приобретенного стажа с 1 апреля.

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