Профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин стала лауреатом Нобелевской премии за вклад в понимание последствий выхода женщин на рынок труда.

Лауреатом Нобелевской премии по экономическим наукам стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин.

Об этом объявил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен, отметив, что Клаудия Голдин получила награду за "вклад в понимание последствий выхода женщин на рынок труда".

Нобелевские лауреаты получают золотую медаль, именной диплом и денежную премию. В этом году она составляет 11 миллионов шведских крон, или около 994 тысяч долларов. Награду могут разделить до трёх человек.

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Клаудия Голдин

Исследования Голдин объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда за последние 200 лет. В своих работах она доказала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

Она выяснила, что на протяжении всего этого периода участие женщин на рынке труда не имело тенденции к росту. Число трудоустроенных замужних женщин, согласно исследованию Голдин, уменьшилось с переходом от аграрного к индустриальному обществу в начале девятнадцатого века, но начало увеличиваться с ростом сектора услуг в начале двадцатого века.

Нобелевская премия по экономике

Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля учредил центральный банк Швеции в 1968 году.

В 2022 году сразу три экономиста получили Нобелевскую премию за "исследование банков и финансовых кризисов". Нобелевскую премию по экономике присудили Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. В комитете заявили, что они улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов, а также того, как регулировать финансовые рынки.

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