Могут поднять тариф на холодную воду до 30%.

После поднятия цены на электроэнергию для населения в Украине могут поднять тариф на холодную воду. Об этом УНИАН рассказал народный депутат и первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Рвутся в бой водоканалы, они требуют повышения тарифа. Я думаю, это в первую очередь. Водоканалы вопят, что они в катастрофическом состоянии, и моратория (запрета на повышение цен (тарифов) на рынке – УНИАН) на воду нет. Поэтому, думаю, что первыми могут быть тарифы на холодную воду", – сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что тарифы сейчас растут по всей стране для небытовых потребителей, и водоканалы требуют, чтобы для населения также поднялся тариф.

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По его словам, поднять тариф на холодную воду для населения могут на 25-30%. Он также отметил, что водоканалы этого требуют уже два года.

Повышение тарифов – последние новости

31 мая правительство подняло тариф на электричество для населения на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. В правительстве отказались от дифференциации тарифов по объему потребления, которая ожидалась ранее.

Позже в ведомстве обосновали повышение тарифа на электричество систематическим разрушением со стороны России энергетической инфраструктуры Украины.

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