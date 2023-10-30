Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины Елена Водолажко сообщила, что регулятор получил приглашение в штат Невада от Совета по контролю за азартными играми США, чтобы обсудить реформирование украинской системы и лишение российского влияния.

Украинские власти заявляют о намерениях бороться с российским влиянием американскими методами, учитывая, что даже надзорные органы подверглись влиянию россиян, говорится в статье The Guardian.

Как отмечает издание, украинские чиновники стремятся применить методы стражей порядка и чиновников США, которые использовались для вытеснения итальянской мафии из казино Лас-Вегаса.

Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Украины Елена Водолажко сообщила, что регулятор получил приглашение в штат Невада от Совета по контролю за азартными играми США, чтобы обсудить реформирование украинской системы и лишение российского влияния.

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"Американские регуляторы очень важны для нас. Потому что, знаете, то, что я видела, когда, например, посещала регуляторов Литвы, Швейцарии, Нидерландов: они начинали регулировать рынок, когда у них не было таких вызовов, как мафия или какое-то влияние другой страны. Но Соединенные Штаты имели, поэтому я думаю, что их опыт... может быть очень ценен для нас", - сказала она.

Закон о легализации азартных игр, принятый в Украине в 2020 году, разрешил открывать казино и залы игровых автоматов в отелях, а также сделал возможным онлайн-гемблинг и букмекерство. В то же время КРАИЛ была создана как регулятор с консультативно-совещательным органом. Впрочем, как пишет издание, вскоре в Украину переехали российские гемблинг-организации и юридические консультанты, связанные с олигархами.

В частности, на фоне обвинений в продолжении российского влияния в отрасли после вторжения Борис Баум, глава консультативного органа при регуляторе, был вынужден уйти с должности в июле 2022 года. Он уехал из страны, как сообщается, на Кипр, после того как в СМИ появилась информация, что он пытался помочь компании с российскими связями в получении игорной лицензии.

Как известно, итальянская мафия играла ключевую роль в развитии казино и гостиниц в Лас-Вегасе, но переломный момент наступил в 1970-х годах, когда ФБР вместе с регуляторными органами начало расследование причастности к этому бизнесу организованной преступности.

Водоложко добавляет, что основной задачей было уменьшение возможностей для отмывания денег путем реформирования систем сбора и анализа движения валюты.

"Если они (россияне) будут иметь какое-то влияние на нашу игровую индустрию или другую отрасль, то, конечно, это поможет им нас убить", - отмечает она.

Напомним, в СМИ раздаются обвинения, что ряд действующих операторов игорного рынка имеют связи с россиянами.