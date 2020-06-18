Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева

По словам экс-министра соцполитики, в результате введения накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат.

Введение накопительной пенсионной системы – известная финансовая пирамида МММ, только на государственном уровне.

Такое мнение выразил экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Украина 24".

Он напоминает: в стране 11 миллионов 300 тысяч пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3200 гривен. Автор законопроекта – председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, убежден специалист, манипулирует.

Пенсионная система Украины состоит из: солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (первый уровень), накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (второй уровень) и добровольного, негосударственного пенсионного обеспечения (третий уровень).

Аргументация авторов законопроекта – аргументация Лени Голубкова, который считал, что вложив в МММ, получит огромную прибыль. Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса – 100 миллиардов гривень заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула, – считает Андрей Рева.

По его словам, в результате введения накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат. Против введения этой системы, отмечает Рева, выступил министр экономики, Министерство финансов и работодатели. Есть заявление Международной организации труда.

"По сути, лоббируются только интересы одного субъекта всего этого процесса – а именно страховых компаний. Кстати, откуда вышла госпожа Третьякова. Поэтому я считаю, что здесь вообще есть конфликт интересов. Надо с этим разобраться", – отметил Андрей Рева.

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