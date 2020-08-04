В Нацбанке появился новый комитет

В состав комитета вошли директора профильных департаментов, которые занимаются небанковскими финансовыми учреждениями.

Правление Национального банка Украины создало комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Основные полномочия нового комитета

Как говорится в сообщении регулятора, к основным задачам комитета относятся: решение вопросов надзора и регулирования, обеспечение регистрации и лицензирования участников рынка, применение мер воздействия и штрафных санкций к финансовым учреждениям за нарушение, обеспечение защиты прав потребителей небанковских финансовых услуг.

Также комитет будет заниматься координацией работы подразделений по надзору, определением тенденций развития рынков и предоставлением соответствующих предложений правлению НБУ, содействием совершенствованию законодательной базы для осуществления надзора и регулирования и обеспечением стабильности рынков.

Какие решения будет принимать комитет

Новосозданный орган получит право принимать решения относительно лицензирования и регистрации финансовых учреждений и других участников небанковского финансового рынка; согласования или отказа в приобретении существенного участия в финучреждениях; идентификации и признания небанковских финансовых групп; применения мер воздействия за нарушения в сфере защиты прав потребителей; нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Состав комитета

Состав комитета включает председателя — профильного зампред правления НБУ, двоих заместителей председателя комитета — директора Департамента надзора за страховым рынком и директора Департамента лицензирования, а также пятерых членов комитета.

В состав комитета вошли директора профильных департаментов, которые занимаются небанковскими финансовыми учреждениями.

Кадровые перестановки в НБУ

31 июля 2020 года Совет Нацбанка уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия.

1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

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