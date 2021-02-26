По мнению главы Норвежского пенсионного фонда, как и в случае с технологическими компаниями, рынок социально-ответственных инвестиций в краткосрочной перспективе может ждать обвал.

Норвежский пенсионный фонд, являющийся крупнейшим резервным фондом планеты, предупредил о формировании нового «пузыря» на мировом финансовом рынке.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы фонда Nicolai Tangen.

Читайте такжеАмериканский экономист предостерег от покупки биткоинов вслед за Маском

По его мнению, ситуация с резко возросшим спросом на социально-ответственные инвестиции в компании, отвечающие нормам ESG (environmental, social and governance), напоминает обстоятельства, которые предшествовали появлению «пузыря доткомов», возникшего во второй половине 1990-х — начале 2000-х. Тогда резко возрос интерес к вложениям в акции появившихся повсюду интернет-компаний, что завершилось рыночным обвалом и разорением многих инвесторов.

Как пишет издание, по словам главы фонда, после того, как «пузырь доткомов» лопнул и котировки технологических компаний рухнули, сектор продолжил развиваться. В настоящее время пережившие кризис компании стоят больше, чем на пике 20 лет назад.

По мнению главы Норвежского пенсионного фонда, как и в случае с технологическими компаниями, рынок социально-ответственных инвестиций в краткосрочной перспективе может ждать обвал. Однако в долгосрочной перспективе они имеют значительный потенциал.

Отказ фонда от инвестиций

В январе 2021 года Норвежский пенсионный фонд начал отказываться от отрицательно влияющих на экологию инвестиций в нефть и газ три года назад. Задача организации — увеличить вложения в возобновляемые источники энергии. Их доля в фонде, объем которого составляет 1,3 триллиона долларов, должна достигнуть примерно 1 процента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко