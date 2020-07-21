Рада планирует ввести молодежные кредиты на получение образования

Речь идет об обучении в заведениях профессионального предвысшего и высшего образования. Кроме того, для студентов дневной формы обучения предусмотрены льготы на междугородный проезд

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3718 «Об основах молодежной политики», которым предусматривается предоставление молодежи льготных кредитов на получение высшего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 народных депутатов Украины при необходимом минимуме 226 голосов.

Законопроектом предусмотрено, что молодые граждане могут получать за счет средств государственного или местных бюджетов льготные долгосрочные кредиты для получения образования в заведениях профессионального предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности и сферы управления, действующих на территории Украины, по разным формам получения образования.

Процентная ставка

Молодые граждане, которые не имеют детей, выплачивают кредит с процентной ставкой в размере 3% годовых от суммы задолженности по кредиту.

Молодые граждане, имеющие одного ребенка, освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом.

Молодым гражданам, имеющим двух детей, за счет бюджетных средств погашается 25%, а трех и более детей - 50% процентов суммы обязательств по кредиту.

Порядок предоставления льготных долгосрочных кредитов для получения высшего образования и их льготного погашения определяется Кабинетом министров Украины.

Согласно законопроекту, для учащихся и студентов дневной формы обучения, обучающихся в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования, гарантируются в течение года льготы на проезд по территории Украины железнодорожным, водным, автомобильным, городским (кроме такси) транспортом.

Порядок предоставления указанных льгот определяется Кабмином. В то же время органы местного самоуправления могут устанавливать порядок предоставления льгот на проезд учащихся и студентов в местном пассажирском транспорте и предусматривать соответствующие расходы из местных бюджетов.

Законопроектом закрепляется, что молодая семья - это семья, возраст членов которой не превышает 35 лет; молодежная общественная организация - это общественное объединение, учредителями и членами (участниками) которого являются физические лица в возрасте от 14 до 29 лет; молодежь - это граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 14 до 29 лет, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Молодежный фонд

Также документом предусмотрено создание Украинского молодежного фонда, который является государственным учреждением - юридическим лицом публичного права, уполномоченным Кабинетом министров Украины на поддержку проектов в сфере молодежной политики.

Наблюдательный совет Фонда формируется в составе 8 человек, из которых по одному человеку определяют президент Украины и комитет Верховной Рады, к предмету ведания которого относятся вопросы молодежной политики. Двух членов фонда определяет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию молодежной политики, еще четырех - выбирают из числа молодежных и детских общественных объединений, органов студенческого самоуправления, молодежных советов на конкурсной основе.

Источниками формирования средств Фонда названы средства государственного бюджета; добровольные взносы физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов Украины; добровольные взносы правительств, агентств и учреждений иностранных государств, международных финансовых и других организаций, в том числе в форме целевых грантов; другие источники, не запрещенные законодательством Украины.

Фонд обеспечивает независимый и прозрачный отдельный учет таких взносов и помощи в соответствии с законодательством Украины. Срок полномочий наблюдательного совета Фонда составляет три года.

Молодежный совет

Также законопроектом предусмотрено создание консультативно-совещательного органа - Молодежного совета, который может образовываться при представительских и исполнительных органах Автономной Республики Крым, местных государственных администрациях, органах местного самоуправления с целью привлечения молодежи к формированию и реализации молодежной политики на региональном и местном уровнях.

Молодежный совет, в частности, осуществляет подготовку и вносит предложения, заключения, рекомендации по решению вопросов молодежи, обязательных к рассмотрению органом, при котором он образован; рассматривает проекты нормативно-правовых актов, направленных на реализацию молодежной политики, других актов, прямо или косвенно затрагивающих интересы молодежи, осуществляет мониторинг и оценку эффективности реализации молодежной политики; осуществляет общественную экспертизу финансирования мероприятий молодежной политики.

Также законопроектом определяются организационные и правовые основы деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Молодежное кредитование

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление, реформирующее механизм получения социального жилья в Украине. Как отметили в Минсоцполитики, чья инициатива и была поддержана правительством, новшество облегчит разрешение давно перезревшей жилищной проблемы нашей страны - отныне встать на социальный квартирный учет и в дальнейшем улучшить жилищное положение станет легче.

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