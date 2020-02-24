Социальные новшества. Смогут ли украинцы получать жилье "на-шару"

Кабинет министров принял постановление, реформирующее механизм получения социального жилья в Украине. Как отмечают в Минсоцполитики, чья инициатива и была поддержана правительством, новшество облегчит разрешение давно перезревшей жилищной проблемы нашей страны - отныне встать на социальный квартирный учет и в дальнейшем улучшить жилищное положение станет легче.

Документ предусматривает изменения в Порядок определения величины опосредованной стоимости аренды жилья в населенном пункте, утвержденный постановлением Кабмина еще в 2008 году.

«Лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут встать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье», - пояснила глава ведомства Юлия Соколовская.

Изменения касаются:

граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья и прожиточного минимума;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц с инвалидностью, в том числе в результате войны;

реабилитированных лиц;

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

граждан, жилье которых признано непригодным для проживания;

многодетных и молодых семей;

участников боевых действий;

граждан, которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;

пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность и других уязвимых слоев населения;

переселенцев, которые не имеют жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как отмечает Соколовская, до принятия изменений, социальное жилье было недоступным, так как рынок диктовал одни правила, а на законодательном уровне действовали другие. Среднемесячный совокупный доход граждан должен быть меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в общежитии и прожиточного минимума, поэтому люди, при наличии дохода в размере минимальной заработной платы или минимального размера пенсии, не могли встать на социальный квартирный учет. Кроме того, доход граждан был недостаточным для найма (аренды) квартиры или жилого дома из-за значительного расхождения в стоимости проживания в общежитии и в квартире.

Если говорить языком цифр, то сейчас стоимость места в общежитии, приблизительно, 800 гривен, а аренда однокомнатной квартиры плюс коммуналка обойдется от 5 до 8 тысяч гривен. Но при ежемесячном доходе в размере минимальной зарплаты 4 723 гривни и минимальной пенсии в 1638 гривен, люди не могли стать на квартирный учет. Теперь это станет возможным. Вопрос только в том, действительно ли от этого жилье станет доступным?

Принять, не значит обеспечить

Жилищная проблема в Украине остается неразрешенной не одно десятилетие. По данным Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, 54% украинцев сейчас живут в перенаселенном жилье, тогда как в Великобритании, Франции, Германии этот показатель составляет, в среднем, 7%.

Почти 40% семей украинцев живут в условиях, когда на одного человека приходится менее 13,65 кв. метров (меньше положенного объема санитарной площади).

70% жилого фонда построено еще при СССР, в 1960-1980 годах. В относительно новом жилье (построенном после девяностых годов) проживают лишь 11% населения. При этом 7,5% жилого фонда (а это 75 млн кв. метров), по официальным данным, совершенно непригодны для проживания.

Проблема обеспечения жильем украинцев усугубилась и в результате российской агрессии. В стране появились внутренне перемещенные лица. Жилье необходимо и участникам АТО/ООС.

Ухудшает ситуацию и изношенность коммуникаций практически на 90%, а также низкая энергоэффективность зданий.

Чтобы хоть как-то помочь населению обзавестись собственным жильем, в стране давно работают программы «Молодежный кредит» и «Доступное жилье». Правда, последняя была приостановлена в 2014 году из-за отсутствия финансирования, заработала только в 2018-ом. Эти проекты рассчитаны на тех, кто может хоть что-то выложить за квартиру или дом, поэтому, на определенных условиях, им предлагается кредитование или компенсация из госбюджета определенной суммы.

Впрочем, это не смогло облегчить положений вещей - за 2019 год по всем программам был решен вопрос обеспечения доступным, достаточным и достойным жильем из сотен тысяч потенциальных нуждающихся лишь 1647 семей – капля в море. Причем это коснулось, в основном, тех, кто мог хоть какие-то деньги уплатить. Малоимущих эти «улучшения» не коснулись.

В очереди на социальные квартиры люди стоят еще с 80-х годов прошлого века. Список пополняется и пополняется уже представителями «нового поколения». Сейчас, по самым скромным подсчетам, в очереди на новое жилье стоят около 800 тысяч граждан, и каждый десятый – молодой человек. И все потому, что финансирование обеспечения людей социальным жильем практически сведено на нет.

И еще один важный момент - до 2017 года была введена квота, обязывающая застройщиков передавать на социальные нужды определенное количество квартир. Но сейчас норма упразднена, соцфонд представляет собой исключительно ветхую недвижимость вторичного рынка.

Чиновники, зачастую, говорят о том, что систему нужно пересмотреть. Все госпрограммы - коррупционная кормушка. Поэтому давно утратившее актуальность отечественное законодательство в этой сфере необходимо привести в соответствие нынешним реалиям, европейским стандартам и нормам. Но воз и ныне там.

Вероятно, нужно внести и изменения в Конституцию, статья 47 которой гласит: все граждане страны имеет право на жилье, государство обязано создать все условия, чтобы каждый получил возможность купить квартиру или снять ее в аренду. Те же, кто нуждаются в социальной защите, имеют право получить бесплатную квартиру от государства. Но о таких корректировках Основного закона власти пока молчат.

Помогут ли новшества получить социальное жилье?

Эксперты считают, что получить жилье от государства, несмотря на нововведения Кабмина, останется заоблачной мечтой. 90% всех нуждающихся не смогут вселиться в бесплатную квартиру. Для того, чтобы это произошло, нужно кардинально менять принципы в этой сфере. Но, ряд подвижек все же есть.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько подчеркивает, что одним из наиболее значимых изменений является социальная защита людей, относящихся к внутренне перемещенным лицам – это население из Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым. Ведь за последние шесть лет этот вопрос был чрезвычайно острым.

«Но одной из проблем реализации изменений станет порядок оформления человека на социальный учет. И ранее данная процедура была довольно проблематичной, и социальное жилье (в том числе и общежития) было недоступным для людей, которые фактически имели на него право. Этому способствовало несоответствие законодательства реальным финансовым факторам на рынке, так как размер (фактический) арендной платы, в основном, гораздо выше, чем зарплаты людей, нуждающихся в социальной защите», - отметил эксперт.

Но и в целом, по его словам, новшествами вряд ли будет урегулирован вопрос качества и условий социального жилья.

Юрист из юридической компании RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов подчеркивает, что предыдущее постановление Кабмина от 23 июля 2008 года № 682 «Некоторые вопросы реализации Закона Украины «О жилищном фонде социального назначения» не было в достаточной мере продуманным, его нормы не соответствовали потребностям рынка. «Несоответствие заключалось в том, что лица, у которых доход был в размере минимальной заработной платы или минимальной пенсии, не рассматривались в качестве кандидатов для приема на учет и предоставления им социальной квартиры. Между тем, другим фактором, не менее важным для украинцев, является несоответствие заработной платы граждан и реальной цены аренды квартир, а, тем более, цены для их приобретения. Поэтому, остается только ждать и следить за тем, насколько изменения будут работать в реальной жизни», - резюмировал юрист.

Эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук обращает внимание, что данная «жилищная» ситуация имеет две составляющих. Во-первых, любая социальная функция государства зависит от возможностей государства. Но Украина достаточно бедная. Поэтому можно, конечно, облегчить механизм постановки на учет для получения социального жилья, но все равно предоставление жилье останется очень проблематичным. И все потому, что на строительство такой недвижимости нет средств.

«То есть, от того, что будет легче встать на учет, ничего не изменится. Просто в списках станет еще больше людей, а возможности их расселить не будет. Денег на это в бюджете нет, да и первоочередной данная задача не станет», - говорит он.

Во-вторых, существует проблема с тем, где строить социальное жилье. Люди из-за отсутствия работы на местах переезжают в большие города, и получить жилье они хотят именно там.

«Однако в больших городах жилье дорогое, как и его строительство. Если даже сказать малообеспеченной семье, что жилье проще выделить в малонаселенном пункте, где оно будет стоить намного дешевле, то в ответ получите – а зачем нам туда ехать, если там нет работы. То есть, до тех пор, пока в Украине не будут развиваться малые и средние города, провинция, решить жилищную социальную проблему государство не сможет», - отметил эксперт.

По его мнению, главная цель любой власти в том, чтобы у людей была возможность заработать на строительство собственного жилья. Причем работой население должно быть обеспечено не только в крупных городах.

«На местах должен развиваться бизнес. Но пока ничего в этом направление не делается. И как бы сейчас не упрощали процесс установления на учет, жилья больше не станет», - считает Кушнирук.

Что касается проектов «Доступное жилье» и «Молодежное кредитование», то, по словам эксперта, это совсем другой аспект: «Люди, которые в них участвуют, в принципе способны купить жилье, но им нужна в этом помощь. Это и кредитование, и бюджетная компенсация. Но тоже нужно пересмотреть программы - жилье по ним также должно активно строиться в небольших городах, чтобы стоить дешевле. Еще кредиты должны стать доступнее, не более чем под 2-5%. И срок кредитования нужно максимально увеличить - он должен, минимум, составлять 25-30 лет. Тогда и суммы ежемесячных платежей будут значительно меньшими. В Украине такого практически нет, все только на бумаге», - убежден Кушнирук.

В этой связи, эксперт называет реализуемые чиновниками проекты «бредом»: «Кроме коррупции, они ничего другого не создали. Данную проблему нельзя решить в такой способ. Для определенных чиновников, как показала практика, это стало инструментом получения немалых взяток», - подытожил он.

Социальная жилищная проблема – очень болезненная тема для Украины. Решить ее не могут десятилетиями. Возможно, с учетом активной евроинтеграции, имплементации евростандартов, мы и из этого тупика выход найдем. И хотелось бы побыстрее. Тогда в нашей стране, как и в Европе, достойное соцжилье составит более 30% всего жилфонда. Но это случится только в том случае, если власть захочет это сделать.

Нана Черная