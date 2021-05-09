Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера.

Об этом Маск заявил, выступая в роли ведущего телепередачи Saturday Night Live на телеканале NBC.

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Он отметил, что, среди прочего, пишет в Twitter довольно неоднозначные вещи, но «так уж работает» его мозг.

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим Saturday Night Live с синдромом Аспергера. Или, по крайней мере, первым ведущим, который в этом признался», - сказал Маск.

Предприниматель добавил, что он «переизобрел электроавтомобили» и хочет отправить людей на Марс. «Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» - добавил Илон Маск.

Синдром Аспергера

Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Оно характеризуется трудностями в общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, а также повторяющимся комплексом интересов и занятий. Единого способа лечения не существует.

Обычно синдром начинается в младенчестве или раннем детстве, а по мере взросления состояние детей улучшается.

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Автор: Елена Коваленко