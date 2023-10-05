Отличные новости - три наших черноморских порта снова принимают суда, которые будут гарантировать украинский экспорт, отметил Муса Магомедов.

Морской коридор, который открыла Украина, набирает обороты, все больше кораблей заходят в наши порты, и это большой шаг к улучшению состояния нашей экономики. Об эффективности этого коридора свидетельствует также тот факт, что международные страховые компании активизировались и предлагают программы страхования. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Отличные новости: три наших черноморских порта снова принимают суда, которые будут гарантировать украинский экспорт. Это большой шаг к стабилизации нашей экономики. А после того, как созданным недавно временным коридором воспользовалось уже 10 кораблей, международные страховые компании начали выходить с инициативами покрывать страховые риски. И это еще одна отличная новость!", - написал он.

Он также сообщил, что сейчас украинская власть работает над поиском эффективных путей для полного восстановления украинского экспорта - это один из вопросов, который сейчас находится в центре внимания.

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"Надеюсь, что очень скоро мы сможем безопасно (хотя бы относительно) экспортировать не только зерно, но и металл, удобрения, руду, оборудование и тому подобное. Тогда наша экономика будет иметь большой шанс удержаться на плаву", - резюмировал Магомедов.

Ранее директор BPG Shipping Геннадий Иванов заявил, что ставки фрахта судов для перевозки зерна по временному морскому коридору сейчас упали до уровня сентября прошлого года, когда начал работать "зерновой коридор" под эгидой ООН.

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что более 10 новых судов планируют зайти для загрузки в украинские порты. Таким образом, для входа в новый морской коридор имеется 12, а для выхода - 10 кораблей. В свою очередь, ВСУ делают все, чтобы обеспечить безопасность гражданского судоходства в нашей акватории.