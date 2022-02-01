В 2021 году "Метинвест" более чем вдвое увеличил выплату налогов – до 52,7 млрд грн.

Группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщил пресс-служба компании.

"Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране мы рады сделать свой вклад в поддержание экономики страны, здоровья и благосостояния украинцев во время пандемии коронавируса", – прокомментировал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

В частности, из этой суммы налог на прибыль составил почти 33 млрд грн, что более чем в шесть раз превышает позапрошлогодний показатель, а единый социальный взнос достиг 5,7 млрд грн, что на 10% больше по сравнению с 2020 годом. Налог на доходы физических лиц при этом составил 5,2 млрд грн, что на 11% больше аналогичных выплат 2020 года.

В то же время плата за пользование недрами выросла на треть по отношению к позапрошлому году – до 2,9 млрд грн, размер выплат экологического налога составил 894 млн грн, а плата за землю – 857 млн грн.

Напомним, в 2020 году "Метинвест" увеличил выплату налогов и сборов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 22,1 млрд грн. При этом за 15 лет работы группа компаний перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.

Еще в начале распространения коронавируса "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу. Сумма налогов, выплаченных предприятиями Группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.