Значительную часть этих средств направили в местные бюджеты.

Во время эпидемии коронавируса некоторые крупные предприятия отказались от "налоговых каникул" и стали спасением для экономики. Среди них и группа "Метинвест".

Об этом сообщает "24 канал".

Читайте также"Метинвест" продемонстрировал рост в кризисном 2020-м благодаря масштабным улучшениям системы оперэффективности - гендиректорТак, во время кризисного 2020-го "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов (это примерно половина налогов от того, что собирает государство за месяц со всех предприятий и компаний).

Отмечается, что уровень уплаченных в прошлом году налогов компанией стал на 5% выше уровня докризисного 2019-го. Благодаря таким отчислениям в 2020-м была выполнена доходная часть бюджета.

Так, значительную часть этих средств направили в местные бюджеты. Таким образом, в разгар пандемии коронавируса города смогли обеспечить больницы необходимым, выплачивать зарплаты коммунальщикам и принимать противоэпидемические меры.

Кроме того, группа "Метинвест" обнародовала закрытую информацию, которой бизнес не очень любит делиться: предоставила детальный отчет об уплаченных налогах. Таким образом, компания подала пример другим.

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Автор: УНИАН