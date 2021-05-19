Украинцы смогут со всех сторон рассмотреть новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, Дарницкий мост, НСК «Олимпийский» и другие известные в Украине объекты.

Компания «Метинвест» показала в дополненной реальности знаковые украинские сооружения, которые были выполнены из стали компании и хорошо известны всем украинцам.

Рассмотреть их можно на специальном сайте robymo.com.ua, посвященном 15-летию работы «Метинвеста».

«Большая часть успеха «Метинвеста» заключается в конкурентности на мировом рынке стали. Клиентами группы являются сотни ведущих компаний мира - от Thyssenkrupp к Fincantieri. Но значительное количество продукции используется и в украинских объектах, которые знает каждый», - говорится на сайте.

Так, на сайте представлены AR-модели нового саркофага над Чернобыльской АЭС, Дарницкого моста, пешеходно-велосипедного стеклянного моста в Киеве (более известного киевлянам как «Моста Кличко»), стадионов НСК «Олимпийский» и «Донбасс Арена», а также торгового центра Lavina Mall.

За 15 лет работы на украинском рынке компания «Метинвест» уплатила в бюджет 165 млрд грн налогов.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Григорий Бондарь