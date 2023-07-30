Если открытие магазинов не состоится до конца октября, следующая возможность для этого будет только весной.

Испанская группа Inditex, владеющая брендами ZARA, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и другими, может возобновить работу своих магазинов уже до конца октября. Об этом заявил председатель Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

Он отметил, что возвращение Inditex очень важно и с экономической, и социальной, и политической точки зрения, поскольку это также будет сигналом для других международных ритейлеров относительно возобновления работы или открытия новых магазинов.

"У меня есть ощущение, что открытие может произойти быстрее, чем кажется. Ближайшее окно возможностей для этого - конец августа - конец октября", - отметил председатель председатель Украинского совета торговых центров.

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В то же время, он отметил, что если осенью Inditex не вернется, то следующая возможность для этого будет аж весной.

Возвращение Inditex в Украину - что известно

Магазины компании Inditex, ритейлера одежды таких известных брендов как Zara, Bershka, Massimo Dutti закрыты с февраля 2022 года - начала полномасштабной войны в Украине.

В апреле компания объявляла, что планирует возвращение в Украину. Тогда в Inditex отмечали, что открыться магазины могут с августа по ноябрь 2023 года.

В то же время ритейлер планировал возобновить работу магазинов Zara, Bershka и Pull & Bear и в России, что правда под новыми названиями Ecru, DUB и Maag.

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