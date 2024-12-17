Новые санкции направлены против двух нефтеторговых компаний и 20 судов.

Великобритания объявила о введении новых санкций в отношении компаний, обеспечивающих торговлю российской нефтью. Под ограничения также попали 20 судов "теневого флота".

Издание Bloomberg пишет, что финансовые ограничения в отношении фирм, торгующих нефтью, 2Rivers DMCC и 2Rivers Pte Ltd., сократят доходы России от продажи нефти и истощат "военный сундук" Владимира Путина. Эти две компании были "ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной путинской нефтью".

Компания 2Rivers Group появилась в начале этого года после выкупа руководством Coral Energy Group. Впоследствии она открыла офис в центре торговли сырьевыми товарами в Женеве. Coral Energy входила в группу трейдеров, которые занимались российской нефтью после того, как война в Украине и санкции привели к отказу от традиционных покупателей. С тех пор компания неоднократно заявляла, что прекратила торговлю российской нефтью и свернула этот бизнес.

Видео дня

Великобритания также добавила 20 нефтяных танкеров в список судов, подпадающих под санкции, что стало крупнейшим на сегодняшний день пакетом ограничений в отношении судов, работающих на Москву. По словам правительства, эти ограничения являются частью новой международной борьбы с "незаконными перевозками нефти".

"Великобритания ввела санкции против более чем 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера, что больше, чем у любой другой страны", - говорится в сообщении.

Санкции против России - последние новости

Британия одной из первых начала вводить санкции в отношении "теневого флота" Россисйской Федерации, который обеспечивал поставки нефти, обходя порог цен. В результате этого Москва получала огромную прибыль, чтобы финансировать войну против Украины.

16 декабря Совет ЕС одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкционных мер с целью дальнейшего ограничения способности России вести войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: