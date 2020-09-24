Уровень безработицы в Украине во втором квартале вырос до 9,9%.

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек.

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривень — это не бедность

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Уровень занятости в Украине

Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2020 года составило 15,6 миллиона человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55,2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что этому предшествовало

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец