С начала карантина безработица в Украине увеличилась на 67%

На 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев, пособие по безработице получают 411 тысяч граждан.

С начала действия карантина статус безработного получили 431,8 тыс. украинцев, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

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«Безработными стали сотни тысяч граждан: как представители интеллектуального труда, так и простых профессий. С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Восстановление экономики

В пресс-службе отметили, что сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие - постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий.

Количество безработных

Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле – 68 тыс.

Во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них 168 тыс. безработных.

Согласно сообщению, в июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем в июне, и на 18 тыс., или на 40% больше, чем в апреле текущего года. По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных. Это означает, что работодатели, которые хотят увеличить штат, могут найти себе сотрудников, воспользовавшись услугами центров занятости.

На 20 августа статус безработного имеют почти 488 тыс. украинцев (против 276 тыс. на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тыс. граждан.

Прогнозы

Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022-м и 8% в 2023-м.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%.

31 июля 2020 года Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине.

Хронология событий

С момента объявления общенационального карантина по противодействию коронавируса в Украине количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек.

Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.

По состоянию на 11 июня 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.

По состоянию на 10 июля 2020 года в центрах занятости были зарегистрированы 512 тысяч человек, которые искали работу.

19 августа 2020 года Кабинет министров Украины предложил сохранить программу помощи по частичной безработице после окончания карантина, введенного для борьбы с COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко