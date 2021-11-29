Напомним, сначала китайская сторона обозначила сумму ущерба в $3,5 млрд, а в ноябре она возросла до $4,5 млрд.

Компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и другие китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" подали иск в международный арбитражный суд в Гааге. В нем они требуют от Украины $4,5 млрд возмещения ущерба из-за национализации предприятия.

"В результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае", — говорится в заявлении инвесторов.

Читайте такжеТурки удивлены планами Украины продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич" - СМИОни потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США.

Китайские инвесторы заявляют, что они всегда соблюдали законы в своей деятельности. Они считают, что украинское правительство "злоупотребляет концепцией национальной безопасности и необоснованно подавляет китайские предприятия".

Кроме того, они не исключают увеличения суммы компенсации и намерены использовать все юридические средства для защиты своих интересов.

Напомним, сначала китайская сторона обозначила сумму ущерба в $3,5 млрд, а в ноябре она возросла до $4,5 млрд. Эксперты прогнозируют, что размер требований к Украине будет увеличиваться и дальше, поскольку китайские инвесторы продолжают накапливать убытки.

По мнению экспертов, самым лучшим выходом для Украины было бы досудебное урегулирование международного арбитража, поскольку это единственный шанс снизить финансовые и имиджевые потери.

Ранее сообщалось, в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

Запорожское предприятие авиационного двигателестроения ПАО "Мотор Сич" было национализировано указом президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: Григорий Бондарь