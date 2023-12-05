Сейчас скоростной мобильный интернет от Киевстар доступен для почти 95% населения на подконтрольной Украине территории.

Усиление устойчивости телеком сети и строительство покрытия 4G-связи является главной инфраструктурной задачей Киевстара. Так, с февраля 2022 года и по сегодняшний день территория охвата сети 4G увеличилась почти на 4 тысячи населенных пунктов. Для этого телеком оператор построил 1400 новых базовых станций 4G и обновил действующее оборудование на 12 тысячах базовых станций. Благодаря обновлениям телеком оператору удалось расширить территорию радиопокрытия, увеличить скорость интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высоких нагрузок на сеть.

Кроме того, Киевстар активно строит радиопокрытие 4G-связи для автомобильных трасс национального и международного значения. Этот проект компания начала в январе 2022 года, и менее чем за год обеспечила устойчивым 4G связью 7 тысяч километров международных автодорог и более 5 тысяч километров автодорог национального значения. В частности, автотрассы Киев-Львов, Киев-Чоп, Одесса-Кишинев имеют 4G покрытие почти на всей протяженности пути.

Благодаря развитию 4G, абоненты стали больше пользоваться мобильным интернетом. Так, с 2022 года использование объемов интернета увеличилось на 54% на абонента, а количество клиентов, которые пользуются 4G-связью, выросло на 13,5%.

Видео дня

Инвестиции Киевстар в развитие и восстановление телеком инфраструктуры за последние 21 месяцев превысили 9,7 млрд грн. Сейчас скоростной мобильный интернет Киевстар доступен для 94,7% населения на подконтрольной Украине территории, где возобновлена работа мобильных сетей.

В ближайшие три года телеком оператор планирует инвестировать в Украине 600 млн долларов США для восстановления инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах, и развития новых технологий связи.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.