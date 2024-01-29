С декабря киевляне, которые мобилизуются в ряды ВСУ, получают от города единовременную выплату 30 000 грн, отметил мэр столицы.

В прошлом году за средства громады Киева защитники приобрели 3000 дронов, а еще более 400 получили в качестве благотворительной помощи. В январе 2024 Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета 500 миллионов гривен на беспилотники. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев продолжает помогать украинским защитникам. 10% бюджета города – 7 миллиардов гривен – направила столица на помощь военным в 2023 году. Из них более 1,5 млрд пошли на закупку военными дронов разных типов. Также Киев выделил более 60 млн грн и закупил для военных средства РЭБ. За средства громады города защитники приобрели автомобили, почти 3 тысячи дронов, необходимое снаряжение. А в качестве благотворительной помощи мы передали более 400 дронов", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что в текущем году столица продолжит помогать военным и будет увеличивать сумму помощи.

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"В январе уже выделили 500 млн грн на приобретение дронов разных типов. Предусмотрели 1,2 млрд грн на помощь защитникам. И эту сумму город будет постоянно увеличивать! На помощь ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов предусмотрели 742 миллиона. В 2023 году закупили 612 квартир для защитников и их семей. На этот год на жилье выделили 150 млн грн", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что с декабря киевляне, которые мобилизуются в ряды ВСУ, получают от города одноразовую выплату 30 000 грн.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко побывал на передовой на Донбассе, куда привез защитникам дроны и системы РЭБ. Также сообщалось, что Киев передал военным 100 тысяч химических грелок.