Он сказал, что в Казахстане нужно говорить так, как удобно.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предостерег жителей страны от "борьбы с русским языком". По его словам, уже можно увидеть, что случилось со странами, которые занимались этим.

На встрече с жителями Костанайского района Токаев напомнил, что в Казахстане государственным языком является казахский, а русский используется наравне с ним. "Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить", - добавил он.

При этом президент упомянул "некоторые страны", в которых якобы боролись с русским языком. "Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим. Это глупость", - сказал Токаев.

Русский язык в Украине

Как известно, российская пропаганда многие годы распространяла фейки о том, что в Украине запрещают русский язык. Некоторые военнопленные в интервью заявляли, что, согласно росТВ, в Украине "запретили разговаривать на русском".

Подобные заявления делали и официальные лица. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в Украине якобы предлагают запретить межличностное общение на русском.

"Муж с женой вдвоем пьют чай на кухне. И какой-нибудь стукач может потребовать завести на них уголовное дело", - говорил он.

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