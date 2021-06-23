Microsoft удалось преодолеть отметку в $2 трлн в ходе торгов 22 июня - акции компании выросли на 1,2%.

Рыночная капитализация Microsoft впервые превысила $2 трлн. Корпорация стала второй в США после Apple, которая достигла этого показателя.

Microsoft удалось преодолеть отметку в $2 трлн в ходе торгов 22 июня - акции компании выросли на 1,2%. Однако на момент завершения торгов стоимость бумаг снизилась до $265,51 - для закрепления результата не хватило несколько центов.

После торгов Apple является единственной компанией с капитализацией выше $2 трлн.

NASDAQ обновил исторический максимум, индекс достиг 14269,77 пункта. 22 июня значительно выросли акции технологических компаний: Facebook (2,15%), Twitter (3,05%), Apple (1,07%). Стоимость акций Microsoft по итогам торгов увеличилась на 1,1%.

Читайте такжеMicrosoft подтвердила планы купить долю в TikTokКапитализация Apple превышает $2,2 трлн. Корпорация преодолела отметку в $2 трлн в августе 2020 году. В сентябре 2020 года такого же уровня капитализации достигла Saudi Aramco, но сейчас она находится ниже $1,9 трлн, передает kommersant со ссылкой на Bloomberg.

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Автор: Ирина Погорелая