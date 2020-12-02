Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.

Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Как сказано в пояснительной записке к документу, из государственного бюджета на реализацию концепции в 2021-2023 годах планируется выделить 14,39 млн грн.

Как отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сфера искусственного интеллекта в Украине динамично развивается, потому необходимо создать правила игры на этом рынке. Следующим шагом будет принятие плана мероприятий по реализации данной концепции.

Хронология событий

В мае Министерство цифровой трансформации вынесло на общественное обсуждение концепцию развития искусственного интеллекта (ИИ) в Украине.

Концепция предусматривает развитие человеческого капитала и акцент на образовании разработчиков в сфере ИИ; развитие предпринимательства с использованием ИИ; активное внедрение технологий ИИ в государственном секторе и основных индустриях страны; необходимость соблюдения права на конфиденциальность частной жизни человека.

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Автор: Дмитрий Шварц