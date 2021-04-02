Уставной капитал фонда составит 100 млн грн.

Кабинет министров на заседании, прошедшем 31 марта, принял постановление о создании государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на Правительственном портале.

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"Министерству развития экономики в месячный срок разработать законопроект о Национальном фонде инвестиции, в котором, в частности, будут предусмотрены механизмы создания совместных инвестиционных проектов с суверенным фондами Объединенных Арабских Эмиратов, государства Катар и других государств, а также проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно финансирования Национального фонда инвестиций", - сказано в тексте постановления.

Минэкономики после принятия изменений в госбюджет-2021 должно в месячный срок подготовить проект решения Кабмина о преобразовании Национального фонда инвестиций в акционерное общество.

Уставной капитал фонда составит 100 млн грн.

Что этому предшествовало

19 марта 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Национального фонда инвестиций.

Ранее Офис национального инвестиционного совета при президенте в рамках реализации Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года предлагал создать Государственный фонд фондов и Национальный инвестиционный фонд.

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Автор: Дмитрий Шварц