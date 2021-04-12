Компания "Альтис-Констракшн", которая одержала победу в аукционе путем занижения цены строительства, так и не приступила по факту к строительству взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Днепр" по заказу государства.

"На строительстве взлетно-посадочной полосы для международного аэропорта "Днепр" освоено пока 5,8 млн грн с 8,5 млн грн, предусмотренных сметой. Это очень низкий темп. Так, в течение 2021 года должно быть освоено 1,4 млрд грн - то есть примерно по 117 млн грн в месяц", - рассказал источник в Министерстве инфраструктуры, пишут "Факты".

В начале апреля журналисты СМИ Днепра посетили место строительства "взлетки". Только обнаружили на ее месте пустырь и несколько неработающих единиц устаревшей техники, в то время как глава Мининфраструктуры Владислав Криклий еще несколько месяцев назад анонсировал скорый старт строительства.

В свою очередь, Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины и его глава Кирилл Хомяков вместо пустыря на месте взлетно-посадочной полосы показывают жителям Днепра строительство "терминалов Ярославского".

"Частный инвестор группа DCH пока завершает вбивание свай под новый терминал, армирует и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета", - описывает строительство аэровокзального комплекса глава Государственного Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, сопровождая материал фотографиями со стройплощадки DCH.

Представители местных СМИ Днепра очень скептически смотрят на возможность превращения пустыря в государственную взлетно-посадочную полосу долгожданного нового аэропорта, наблюдая за пустой площадкой вместо строительства.

"В феврале этого года глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков рапортовал о старте строительства государственной взлетки в Днепре. Уже очевидно, что обещанные сроки сорваны, строительство фактически заморожено, а чиновники живут в фейсбуке", - писали журналисты об объекте, который рискует стать "памятником бесхозяйственности и пустословия".

По их мнению, причина - "фейковая экономия". Компания "Альтис-Констракшн", которая якобы подконтрольна тестю одиозного главного "налоговика" Романа Насирова, победила в государственном тендере, умышленно занизив цену: экспертный отчет проекта определил стоимость работ по строительству ВПП в Днепре не менее 6,25 млрд грн, в то время как "Альтис-Констракшн" "сбила" цену в ходе торгов на 30% с 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Это означает, что для окончания строительства компании потребуются дополнительные более 2 млрд грн, иначе она не сможет построить для государства "взлетку" в Днепре, а городу достанется только многолетний долгострой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко