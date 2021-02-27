Молдавская компания СП "Zernoff", которая победила в приватизационном аукционе Мариловского спиртзавода, не предъявляла претензий к состоянию активов спиртзавода ни до аукциона, ни в период, отведенный для оплаты. А судебное разбирательство с Фондом госимущества - это попытка инвестора любым способом вернуть гарантийный аукционный взнос.

Об этом говорится в материале на портале Delo.

Молдавский инвестор предъявил претензии Фонду госимуществу и "Укрспирту" из-за того, что на заводе якобы отсутствовало указанное в приватизационных документах оборудование, и перевел спор в судебную плоскость. При этом детальный анализ ситуации свидетельствует, что государство столкнулось с непрозрачным инвестором, который преследует далёкие от прозрачного капиталовложения цели.

"Перед продажей спиртзаводы прошли тщательную инвентаризацию, а все данные о них были полностью доступны в электронном виде по принципу «все знают всё». Кроме того, ФГИУ и Укрспирт обеспечили очный просмотр объектов для любого инвестора. Все участники аукционов оплачивают 10% от первоначальной стоимости в качестве залога, а после в покупки, в течение 2 месяцев, оплачивается остаток суммы", - сказано в материале.

В материале говорится, что таким образом состоялась продажа уже 20 объектов, 9 из которых уже перешли собственникам. При этом случай несоответствия приватизационной документации и фактических активов случился только у молдавского покупателя.

"Наиболее вероятно, Фонду госимущества и Укрспирту приходится иметь дело с компанией, не до конца разобравшейся в собственной маркетинговой стратегии, но желающей любым способом вернуть сумму залога за неприобретенный актив. С другой стороны, есть вероятность, что "СП Zernoff" таким образом добивается повторного аукциона, когда завод, по закону, будет выставлен по цене вполовину ниже первоначальной. И вряд ли на повторном аукционе "СП Zernoff" столкнется с большой конкуренцией", - резюмирует автор материала.

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Автор: УНИАН