На 2025 год крупные государственные компании-монополисты "Укрзализныця", "Оператор ГТС Украины" и "Укрэнерго" запланировали значительное повышение тарифов, что скажется на конкурентоспособности украинского бизнеса, "разгонит" инфляцию на четвертом году полномасштабной войны и повлечет дальнейшее обеднение украинцев, говорится в редакционной статье БизнесЦензор.

"Тарифное наступление" госмонополий заключается в увеличении тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго" на 26%, тарифа на транспортировку газа "Оператор ГТС Украины" - на 305%, а тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки - на 37%.

"Если повышение тарифов окончательно утвердят, больше заплатит не только украинский бизнес, но и каждый гражданин. Ведь стоимость услуг этих государственных монополистов влияет на цены буквально всех товаров и услуг", - отмечает издание.

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Журналисты отмечают, что повышение тарифов непрозрачное и происходит без доказательства состоятельности аргументов. Ни один из руководителей госмонополистов не доказал, что его компания сделала все возможное, чтобы избежать повышения тарифа путем повышения собственной эффективности, уменьшения ненужных расходов.

"Без четкой оценки эффективности их работы, монополисты всегда будут пытаться использовать свою рыночную власть, чтобы переложить любые свои расходы на потребителя. Поэтому особенно важно не допустить бесконтрольного повышения тарифов монополистов во время войны, когда большинство предприятий пытаются работать в беспрецедентно сложных условиях", - отмечает БизнесЦензор.

Напомним, наблюдательный совет АО "Укрзализныця" одобрил предложения правления компании о повышении государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов сразу на 37%. Сейчас это предложение находится на рассмотрении Тарифного совета при Министерстве развития общин и территорий и его должен утвердить министр Алексей Кулеба.

Ранее Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% - до 665,26 грн/МВт-ч, а также одобрила аналогичное постановление о повышении тарифов ООО "Оператор ГТС Украины" на услуги по транспортировке газа для точек входа/выхода на 2025-2029 годы.