Стоимость работ по строительству защитных сооружений для 4 трансформаторов действительно составляет примерно 520 млн. грн.

Инвестиции в защитные сооружения энергетической инфраструктуры более чем оправданы и требуют сегодня скорейшей реализации. Об этом заявил член Наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко. Вместе с тем, он обратился к Госаудитслужбе и другим контролирующим органам, по проверке условий заключения контрактов со стороны руководства электростанций и проверки качества выполненных работ по строительству вышеупомянутых сооружений в будущем.

Напомним, из открытых источников ранее стало известно, что ПАО "Центрэнерго" заказало инженерные сооружения для Змиевской и Трипольской ТЭС на общую сумму 520 млн грн. Змиевская ТЭС в Харьковской области заказала реконструкцию ОРУ-330 с внедрением второго уровня системы инженерной защиты автотрансформаторов АТ-А, АТ-Б стоимостью 263 млн грн, а Трипольская ТЭС в Киевской области - реконструкцию ОРУ-330/110 с внедрением второго уровня инженерной защиты автотрансформаторов 330/110/10 кВ стоимостью 257 млн грн. Эти подряды включают также проектирование, а срок реализации проектов - до конца текущего года. Дополнительно также известно, что автотрансформаторы Трипольской ТЭС обеспечивают трансформацию электрической энергии произведенной ТЭС с 330 кВ до 110 кВ и выдачу в сеть Киевоблэнерго. От действующего АО 125 МВА ТрТЭС питаются потребители Киевской, частично Черкасской области и г. Киева.

Владимир Величко заявил, что стоимость работ по строительству защитных сооружений для 4 трансформаторов действительно составляет примерно 520 млн. грн. "Это абсолютно рыночная цена - "Укрэнерго" строит аналогичное сооружение по цене от 130 млн.грн. за одну единицу. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры предоставляло предложения по цене более 300 млн. грн за одну", - отметил он.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что потеря этих трансформаторов в результате атак врага может стоить гораздо дороже. "Каждый новый трансформатор стоит около на 10% дороже суммы, которую планируется потратить на защиту. И эти расходы более чем оправданы, ведь для того чтобы поврежденный трансформатор заменить, его надо иметь на складе. Если трансформатор не подлежит восстановлению и нового нет в запасе, средний срок изготовления нового составляет один год. Например, стоимость одного автотрансформатора мощностью 125 МВА 330/110/10 на Запорожском трансформаторном заводе около 132 млн. грн с НДС, а срок производства составляет 07-12 месяцев. Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил АО 125 МВА стоимостью 2 млн евро без НДС - они уложились в 11 месяцев следует добавить к этому срок времени на транспортировку оборудования, кроме того практического опыта эксплуатации трансформаторов изготовленных в Китае у нас очень мало", - подчеркнул Величко.

Он отметил, что в случае повреждения автотрансформатора срок замены при наличии резервного может составлять до 14 суток, то есть это означает, что будет обесточен целый город и надо будет ожидать до двух недель. "Убытки зимой от обесточивания большого города не сопоставимы с затратами на трансформатор или защиту, ведь это почти полная остановка экономической жизни территории. Со своей стороны, Наблюдательный Совет ПАО "Центрэнерго" внимательно следит за реализацией этого проекта. Отмечу, что в случае срыва выполнения указанных мероприятий, а также невыполнения поручений Президента и Правительства по защите энергетической инфраструктуры, менеджмент компании будет привлечен к ответственности", - пояснил эксперт.