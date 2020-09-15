Покупатели гостиницы полностью рассчитались по сделке.

Сделка по продаже гостиницы «Днипро» в Киеве завершена.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

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Расчет произведен

По словам депутата, покупатели гостиницы полностью рассчитались по сделке.

«Расчёт за гостиницу «Днипро» произведён. Покупатель рассчитался полностью. Деньги в бюджете (1.111.111.222 грн). Самая успешная сделка за последние 3 года по приватизации завершена», — заявил Гетманцев.

Хронология событий

15 июля 2020 года Фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель «Днипро» в центре Киева за 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222,22 грн, тогда как стартовая цена объекта составляла 81 млн грн.

Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью «Смартленд», конечным бенефициарным собственником которого указан киевлянин Алексей Игунин. Компания зарегистрирована в г. Бровары Киевской области в 2013 году. Основной вид деятельности - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

23 июля сооснователь киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский заявил, что он вместе с партнерами являются настоящими победителями приватизационного аукциона столичного отеля «Днипро», из которого планируется сделать большой киберспортивный проект.

31 июля 2020 года покупатель отеля успешно прошел проверку Фонда госимущества.

17 августа в Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества, которым утверждены результаты аукциона по приватизации столичного отеля "Днипро", о чем сообщает пресс-служба суда.

По состоянию на 18 августа 2020 года в Окружной административный суд Киева поступило в общей сложности четыре иска о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества, которым утверждены результаты аукциона по приватизации столичного отеля "Днипро".

10 сентября АМКУ со второй попытки разрешил покупку отеля "Днипро" компанией "Смартленд".

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Автор: УНИАН