Законопроектом предусмотрено, что с 1 января 2022 года размер пособия устанавливается в размере 50 тысяч гривен.

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий увеличение размера пособия при рождении ребенка с 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона «О внесении изменений в закон «О государственной помощи семьям с детьми» относительно увеличения размера пособия при рождении ребенка» принят на заседании правительства.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроектом предусмотрено, что с 1 января 2022 года размер пособия устанавливается в размере 50 тысяч гривен.

Выплата будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма - в течение следующих 36 месяцев равными частями.

С 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера пособия при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года), который утверждается Кабмином.

Предыдущие выплаты при рождении ребенка

Согласно госбюджету на 2021 года планировалось, что размер выплат при рождении ребенка составит 10320 гривен выплат сразу после рождения малыша, а далее будет ежемесячно получать по 860 гривен в месяц до достижения ребенком возраста трёх лет.

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Автор: Леся Лещенко