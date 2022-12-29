Если следователи докажут, что "Артериум" действительно работает на РФ, для предприятия Жеваго это будет иметь соответствующие последствия.

Правоохранительные органы подозревают, что фармкомпания экснардепа Константина Жеваго, задержанного французской полицией в Куршевеле, до сих пор не прекратила сотрудничество с Россией. И если доказательства такого сотрудничества Государственное бюро расследований (ГБР) сочтет достаточными, фармкомпании грозит запрет на продажу некоторых препаратов в Украине на основании закона "О лекарственных средствах", сообщают СМИ.

Напомним, что летом этого года Верховная Рада приняла поправки к закону "О лекарственных средствах", согласно которому на время военного положения Минздрав имеет право приостановить продажу лекарств, если они произведены компаниями, связанными с двумя странами-агрессорами, или если это лекарство частично или полностью изготовлены на территориях России и Беларуси.

Первые прецеденты применения этого закона уже имели место, однако они касались иностранных производителей, в частности, венгерской компании "Гедеон Рихтер". Однако, если следователи докажут, что "Артериум" действительно работает на Россию, для предприятия Жеваго это будет иметь соответствующие последствия. Ведь в законе нет указаний относительно страны происхождения производителя.

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Ранее, а именно в конце ноября текущего года ГБР уже проводила обыски на предприятиях корпорации "Артериум" в Киеве и Львове. Официально поводом для обысков стала возможная коллаборация с врагом. В самой фармкомпании эти обвинения были отвергнуты. В Артериуме убеждали, что после 24 февраля предприятие закрыло свое представительство в России и прекратило там клинические исследования. Однако известно о том, что такая информация не соответствует действительности: лекарства компании до сих пор продаются в России.

Также не исключено, что возможные связи с РФ в ходе следствия могут найти и в другом активе Жеваго - компании Ferrexpo, в состав который входит Полтавский ГОК. Если будет доказана связь компаний Жеваго с Россией через Ferrexpo, ему придется объяснять такие связи и через "Артериум". Эта фармкомпания является лидером на украинском розничном рынке антибиотиков. По данным Forbes, более 11% проданных в Украине антибиотиков в 2020-2021 годах приходилось именно на компанию Жеваго.

Против бывшего нардепа выдвинуто еще одно обвинение - в связи с другим уголовным производством, связанным с его банком "Финансы и кредит". Именно по этому делу Жеваго и был объявлен в международный розыск. После его задержания 27 декабря во Франции решается вопрос об экстрадиции бывшего политика в Украину.