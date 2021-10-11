Авторитетное жюри журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" определило лучших работодателей и HR-директоров Украины. Компания "Фармак" одержала победу сразу в двух номинациях: "Лучший работодатель" и "Лучший HR-директор".

Для составления рейтинга "Лучший работодатель" жюри оценивало уровень заработной платы работников, внедрение компанией политик развития и инклюзии, возможности карьерного роста, репутацию компании и лояльность сообщества к бренду. Таким образом выбрали 100 лучших компаний-работодателей Украины, среди которых "Фармак" занял шестую позицию рейтинга.

Также в топ-30 лучших HR-директоров Украины вошла директор по персоналу "Фармак" Виктория Кондрашихина. Жюри оценивало авторитет руководителей, их влияние на формирование корпоративной культуры, организованные проекты и стратегии формирования бренда работодателя, применение HR-технологий в компании.

"Согласно философии "Фармак", люди – это самый ценный капитал компании, а участие в рейтинге – это возможность получить объективную оценку нашей деятельности. Для "Фармак" важно быть признанным образцовым работодателем, это свидетельствует, что компания на правильном пути. Мы постоянно заботимся о том, чтобы каждый работник чувствовал себя комфортно и мог развиваться в своей отрасли. Поэтому обеспечиваем лучшие условия для наших работников и благодарны каждому, кто выбрал работу с нами", – отметил Владимир Костюк, исполнительный директор "Фармак".

АО "Фармак" – национальный производитель лекарственных средств. Благодаря высокому качеству продукции и инновационным подходам в производстве и управлении компания ежегодно занимает первые позиции во всеукраинских рейтингах. В этом году компания вошла в топ-10 лучших работодателей по версии журнала "Forbes Ukraine" и победила в рейтинге топ-25 работодателей, открытых для молодых талантов по версии STUD-POINT.

Автор: Григорий Бондарь