Украина сократила выручку от экспорта черных металлов

Доля черных металлов в экспорте страны составила 17,01%

Украинские металлургические комбинаты в январе-июне текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,9 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 17,01%.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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Согласно сообщению, за отчетный период экспорт металлоизделий в денежном выражении составил 441,38 млн долл. и занимает 1,93% в общем экспорте страны.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году сократила выручку от экспорта черных металлов на 12% - до 8,74 млрд долл.

Украинские металлургические комбинаты в январе-марте 2020 года сократили выручку от экспорта черных металлов на 14,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года - до 2,058 миллиарда долларов, при этом их доля в общем экспорте страны составляет 16,79%.

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