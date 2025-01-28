Экспорт лома черных металлов из Украины по итогам 2024 года вырос на 60% по сравнению с 2023 годом - до 293,2 тыс. т. В условиях осложненного сбора сырья, массовый вывоз лома за рубеж угрожает стабильности работы украинской металлургической отрасли и осуществлению планов по наращиванию производства стали, пишет GMK Center.

Резкий рост экспорта лома произошел еще в 2021 году: тогда за год было отгружено 615,7 тыс. т сырья, против 35,8 тыс. т в 2020-м году. Такой всплеск экспорта был вызван восходящей тенденцией в глобальной металлургической отрасли после спада в период COVID-19. Основным потребителем украинского сырья тогда стала Турция. Украина в 2021 году также увеличила выплавку стали, и тогда резкое увеличение оттока критически важного сырья вызвало беспокойство у металлургов.

Власти, в свою очередь, установили пошлину на экспорт металлолома в размере €180/т, чтобы обезопасить отечественный металлургический рынок. Но эти пошлины не действуют на рынок ЕС - для них, согласно данным Access2Market, тариф установлен на уровне 0%. И украинские экспортеры уже разработали схемы, по которым лом по документам направляется в ЕС, а в реальности - реэкспортируется в Турцию и другие страны, что позволяет избежать уплаты пошлины.

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Например, Польша в 2023 году потребила 160,6 тыс. т лома украинского происхождения, а в 2024 году - 248,6 тыс. т. При этом, в 2023 году польские металлурги сократили выплавку стали на 13,1%, а в 2024-м - увеличили на 10,1% г/г, до 7,1 млн т.

При этом экспорт лома из Польши, по данным Eurostat, в 2022 году составил 764,39 тыс. т, а в 2023-м превысил 1,29 млн т (+69,9% г/г.). Примечательно, что именно с 2023 года поставки польского лома в Турцию отмечаются резким ростом: от 176,74 тыс. т в 2022-м, до 452,71 тыс. т за 11 месяцев 2024 года.

Таким образом, страны ЕС могут использоваться для реэкспорта критически важного сырья в обход экспортной пошлины и дополнительных поступлений в бюджет Украины, резюмирует GMK Center.