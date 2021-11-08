Кроме занижения оборотов, предприниматели также делят их на нескольких ФОПов.

Самые крупные бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой, — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%).

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Отмечается, что предприниматели этих секторов аномально часто отчитываются о доходах "вплотную" к лимитам групп и порогу обязательного применения кассовых аппаратов (РРО). Кроме занижения оборотов, предприниматели также делят их на нескольких ФОПов - это помогает платить меньше налогов, но бьет по конкуренции и бюджету.

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Экономисты объясняют, что злоупотребление упрощенной системой создает неравные условия для бизнеса, который работает на общей системе, стимулирует спрос на "схемный" НДС и упрощает сбыт нелегального импорта. Потери экономики страны от этого больше, чем прямые потери бюджета от недобора налогов с "упрощенцев".

Чтобы уменьшить злоупотребления, специалисты рекомендуют переориентировать критерии 1-2 группы на настоящий самозанятый и малый бизнес, не откладывать введение обязательных кассовых аппаратов для наличных операций и ввести обязательный НДС для предприятий розничной торговли 3-й группы упрощенной системы налогообложения.

Как отметил старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай, 1-2 группам упрощенной системы следует вернуть их первоначальную функцию — содействие легализации и росту самозанятых предпринимателей и малого бизнеса — мелких бытовых услуг, "кафе одного стула", продажи самостоятельно произведенного и выращенного.

"В то же время торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес нужно лишить доступа ко 2-й группе. На второй группе не должны торговать бытовой химией или импортированной рыбой. Дорогой отель не может давать чеки от ФОП", - считает Гайдай.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года Верховная Рада приняла два связанных закона об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических проблем в налоговом законодательстве №1210 и №1209-1.

В частности, эти законы повысили лимит предельного дохода физических лиц-предпринимателей.

(ФОП) 1-3 групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн в год соответственно, тогда как ранее эти лимиты составляли 300 тыс. грн, 1,5 млн грн и 5 млн грн соответственно.

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Автор: Екатерина Жирий