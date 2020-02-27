Зеленский подписал закон о противодействии уклонению от уплаты налогов

Верховная Рада приняла закон 16 января.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве №1209-1, который направлен на противодействие уклонению от уплаты налогов.

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Как сказано на сайте парламента, документ был возвращен в Верховную Раду с подписью президента 24 февраля.

Данный закон предусматривает введение ответственности государства за штрафы или ущерб, причиненные налогоплательщику в случае нарушения его прав.

Кроме того, документ содержит также ряд норм, направленных на противодействие уклонению от налогообложения крупным бизнесом.

В свою очередь, связанный с данным документом закон о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS) (№1210) был направлен на подпись президенту 11 февраля.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла закон о внедрении в Украине ряда правил по противодействию уклонению от уплаты налогов BEPS, а также связанный закон относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1209-1).

Данный план действий BEPS включает 15 шагов, покрывающих различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию, а внедрение этих шагов является предпосылкой для либерализации валютного регулирования и соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации Плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира.