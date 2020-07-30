Ломбарды и кредитные союзы будут принимать цифровые документы с приложения «Дія»

Сейчас ведомство отрабатывает техническую сторону, чтобы компании смогли подтверждать подлинность документов с приложения «Дія» с помощью цифровых ID-карт или биометрических загранпаспортов...

Небанковские финансовые учреждения, в частности страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, платежные организации, операторы почтовой связи и учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств и валютным операциям, будут принимать оцифрованные документы с мобильного приложения «Дія».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем Telegram-канале со ссылкой на постановление Нацбанка.

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В Минцифры также сообщили, что сейчас ведомство обрабатывает техническую сторону, чтобы компании смогли подтверждать подлинность документов с приложения «Дія» с помощью цифровых ID-карт или биометрических загранпаспортов.

Хронология событий

В феврале 2020 года Министерство цифровой трансформации запустило мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія». На сегодняшний день в нем доступны цифровые внутренний и заграничный паспорта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт и автостраховка.

В апреле Министерство цифровой трансформации представило электронные паспорта и студенческие билеты в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

22 июля 2020 года международный аэропорт «Борисполь» начал принимать электронные внутренние и заграничные паспорта в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія» для идентификации пассажиров на внутренних рейсах.

30 июля Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование обновленной версии мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія», которая позволит пользователю проходить идентификацию личности по штрихкоду.

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